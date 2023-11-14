Стало известно, кто выйдет на замену Оливейре в бою с Муртазаевым

На замену бразильскому бойцу Джонатану Оливейре, который должен был драться с призером чемпионата мира по тайскому боксу Исламом Муртазаевым, но получил травму, выйдет иранский боец Сенак Азими. Об этом 14 ноября сообщил промоутер турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» Камил Гаджиев.

По его словам, Оливейра готовился к поединку с Муртазаевым и у него уже были куплены билеты. Однако он получил травму.

«У него травма, разрыв бицепса. Травма случилась семь дней назад. Спешно ищем Исламу соперника, потому что бой за титул, бой важный. <…> Сейчас у нас (кандидат на замену. — Ред.) иранец Сенак Азими. У иранцев немного проще с визами. У него рекорд — 11:0», — сообщил Гаджиев.

При этом он отметил, что данный соперник является для организации котом в мешке.

«Потому что я не всегда доверяю таким рекордам, честно скажу. 11:0 — для меня не всегда показатель», — подчеркнул он.

Если же с визой для Азими возникнут проблемы, то, по словам Гаджиева, ему на замену может выйти сербский боец Сердар Шукур.

«Я даже уже два боя посмотрел. Мне очень понравилось. И если вдруг у нас завтра иранец не получит визу, то будем приглашать в срочном порядке серба. Получим гарантированно хороший бой», — рассказал он.

6 ноября «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

Поединок Муртазаева состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Российский боец Евгений Ганин проведет поединок с сербом Дамьяном Савановичем. Также запланирован бой российского кикбоксера Александра Малафеева и чемпиона Белоруссии по кикбоксингу Никиты Шостака. Главным боем турнира станет поединок кикбоксера, чемпиона Европы и мира Владимира Минеева с самбистом, бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.

Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.