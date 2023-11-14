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ООН: Украина под Харьковом нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

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Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней 14 ноября на презентации доклада Landmine monitor 2023 указал, что Киев нарушил Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий.

Он сообщил, что применение запрещенного оружия украинской стороной зафиксировано в городе Изюм Харьковской области.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — заявил он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте.

С его слов, свидетельства применения указанных мин также имеются в Донецке. Там местные жители снимали на видео, как подбирают противотанковые мины или стреляют по ним, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день российские саперы рассказали «Известиям» о разминировании населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как передал корреспондент Кирилл Ольков, побывавший на одной из точек, где работал сводный отряд разминирования инженерных войск, саперы по-прежнему находят противопехотные мины и вовремя их обезвреживают.

В конце октября заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов также указал на нарушение Киевом Оттавской конвенции. Он отметил, что украинские военнослужащие целенаправленно минируют объекты гражданской инфраструктуры противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» целый ряд населенных пунктов и городов Донбасса.

Кроме того, в середине октября житель Донецка пострадал в результате подрыва мины «Лепесток». Мэр города Алексей Кулемзин тогда призвал местных жителей быть осторожными при ходьбе и смотреть себе под ноги.

ВСУ продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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