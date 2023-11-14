Карта спецоперации на Украине 14 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 ноября можно в материале «Известий».

По информации Минобороны, на купянском направлении отражены восемь атак ВСУ в районах Синьковки и Загоруйковки Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа.

На краснолиманском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты Bradley, три автомобиля, а также гаубица М119 Paladin производства США.

На донецком направлении отражены пять атак ВСУ в районах Малоильиновки и Клещеевки ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки. Потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На южнодонецком направлении отражена атака ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники теробороны в районе Старомайорского и ВСУ в районе Урожайного. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На запорожском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. Поражены: артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30.

На херсонском направлении в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области потери противника составили до 95 военнослужащих и четыре автомобиля. Поражены: три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8904 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 392 танка и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 253 единицы специальной военной автомобильной техники.