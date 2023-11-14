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СМИ обнародовали фотографии найденного в Белом доме кокаина

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Фото: dailymail.co.uk
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Появились фотографии кокаина, найденного в Белом доме в США летом текущего года. Кадры 13 ноября опубликовала британская газета Daily Mail.

На фото виден небольшой пакетик с белым порошком, который лежит в шкафчике для хранения вещей. Издание со ссылкой на источник пишет, что ячейки в этом шкафчике не закреплены за конкретными сотрудниками: гости могут выбрать ту, которой будут пользоваться, а затем взять ключ.

Отмечается, что эти ячейки используются посторонними посетителями Западного крыла, а не сотрудники Белого дома или администрации президента.

Собеседник газеты также указал, что наиболее вероятным владельцем порошка был человек, который пришел на экскурсию.

При этом в расследование дела, закрытого менее чем за две недели из-за «отсутствия доказательств», был вовлечен директор ФБР Пол Эббейт, пишет Daily Mail.

Издание уточняет, что записи с камер не помогли определить владельца порошка, поскольку камеры не направлены на раздевалку.

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Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил, что в день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Тогда власти США начали расследование, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского лидера в Вашингтоне.

Позднее, 5 июля, телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой, сообщил, что обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином.

Бывший президент США Дональд Трамп тогда предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться исключительно нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру.

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