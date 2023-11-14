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Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Подразделения Западной группировки войск за сутки отразили восемь атак боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области на купянском направлении. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Отражены атаки штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. В результате противник потерял до 155 военнослужащих и два пикапа.

Помимо этого, на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино в Луганской Народной Республике (ЛНР) войска группировки «Центр» отразили шесть атак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ.

Противник потерял до 210 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты (БМП) Bradley, гаубицу M112 Paladin и три автомобиля.

Ранее в этот день в Минобороны сообщали о захвате штурмовой группой ивановских десантников позиции ВСУ на западном фланге артемовского направления. Ведомство обратило внимание на то, что во время штурма российские военные ликвидировали украинских бойцов и закрепились на позициях.

Также авиация группировки войск «Центр» ударила по националистам 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и 15-го полка национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении, а также отразили атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении составили около 150 военнослужащих, сообщил представитель группировки ВС РФ Александр Савчук.

Накануне российские военнослужащие уничтожили позиции боевиков ВСУ на артемовском участке. Минобороны уточнило, что удар управляемой ракетой по позициям украинской армии нанесли десантники из Костромы. В результате были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка пехоты противника.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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