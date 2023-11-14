Врач рассказала об опасных последствиях гепатита А

Гепатит А — это инфекционное воспалительное заболевание печени. Хотя гепатит А не провоцирует хронические заболевания печени в отличие от гепатитов B и С, он часто характеризуется довольно серьезными симптомами вплоть до развития печеночной недостаточности, предупредила в разговоре с «Известиями» 14 ноября врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Екатерина Ситникова.

«Главные пути передачи гепатита А — контактный и фекально-оральный через зараженную пищу или воду. При данном пути вирус от больного/носителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду и другие бытовые предметы, а затем попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая развитие заболевания. Из-за заражения продуктов питания или питьевой воды в определенной местности могут возникать эпидемии — вспышки заболеваемости гепатитом А. При этом инкубационный период длится от двух до четырех недель, с момента попадания вируса до развития симптомов», — рассказала Ситникова.

По ее словам, различают желтушную и безжелтушную формы болезни. Безжелтушная форма протекает без развития желтухи и характеризуется недомоганием, изменением стула, повышением температуры тела, интоксикацией, в ряде случаев тошнотой и рвотой. Данное состояние очень похоже на пищевое отравление.

При желтушной форме заболевания, как рассказала врач, помимо вышеперечисленных симптомов наблюдается пожелтение склер, кожи, развитие зуда, потемнение мочи и осветление кала. Обычно с развитием желтухи общее состояние человека и температура нормализуются.

«В большинстве случаев гепатит А проходит самостоятельно, не требуя специфического лечения. Однако чаще всего госпитализация проводится с целью прекращения дальнейшего распространения инфекции. К факторам риска развития тяжелого течения гепатита А относят: пожилой возраст, беременность, сопутствующие заболевания печени и других органов», — добавила врач.

Если говорить о наиболее эффективных профилактических мерах, то, по ее словам, главным образом это улучшение общих санитарных условий, повышение безопасности и контроль за состоянием питьевой воды и пищевых продуктов, а также расширение вакцинации населения.

«В нашей стране вакцинацию проводят по эпидемическим показаниям не позднее пятого дня с момента выявления в местности больного острым гепатитом А. Существует несколько вакцин, все они характеризуются сопоставимым уровнем защиты на длительное время. Лица, переболевшие гепатитом А, имеют пожизненный иммунитет», — подытожила Ситникова.

Накануне сообщалось, что вспышка гепатита А зафиксирована в Днепропетровской области на востоке Украины, регион стал пятым, где зарегистрирована данная инфекция. Уточнялось, что вирус гепатита А обнаружен у 32 пациентов. Специалисты проводят мониторинг питьевой воды, в изученных образцах возбудитель не обнаружен.