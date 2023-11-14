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ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей

ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей, взятой ХАМАС в заложники
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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у ХАМАС. Об этом 14 ноября говорится на странице израильской армии в соцсети X (бывший Twitter).

«Наши сердца с семьей Марциано, чья дочь Ноа была жестоко похищена террористической организацией ХАМАС. ЦАХАЛ и все соответствующие органы будут продолжать помощь ее семье, а также всем семьям заложников и пропавших без вести лиц», — отмечается в сообщении.

Военнослужащую повысили посмертно до звания капрала.

Ранее в армии назвали видеозапись с военнослужащей актом «психологического террора» со стороны ХАМАС. В понедельник девушка сообщила свои имя, возраст и имена родителей. По ее словам, запись была сделана 11 октября. ХАМАС заявило, что заложница погибла 9 ноября в результате израильского авиаудара по сектору Газа.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на израильский источник сообщила, что Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, большинство из которых женщины и дети. Израиль хочет освободить всех 100 женщин и детей, но ХАМАС готово освободить только 70 женщин и детей.

В конце октября ЦАХАЛ освободила взятую в заложники ХАМАС военнослужащую Израиля. Из плена была освобождена рядовая Ори Магидиш.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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