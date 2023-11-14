В Татарстане обсудят технологический суверенитет России

Представители «Росатома», «Роскосмоса», Минэкономразвития и глава республики Татарстан примут участие в дискуссии «Аддитивные технологии как драйвер развития отечественной промышленности и обеспечения её технологического суверенитета» на V юбилейном Лидер-Форуме «Аддитивные технологии — новая реальность», который пройдет 20–21 ноября в Казани.

Аддитивные технологии существуют уже 40 лет, и за это время они успели найти свое применение в различных сферах производства. 3D-печать используют в медицине, строительстве, автомобиле- и машиностроении, атомной и космической промышленности. С помощью трехмерной печати на сегодняшний день производятся не только прототипы и формы для отливки, но и конечные детали — достаточно сложные по конфигурации и функционалу, способные заменить человеческий орган, стать деталью для самолета, автомобилем или загородным домом.

Благодаря эффективности и экологичности аддитивные технологии все чаще используются как частными, так и государственными компаниями. Сегодня рынок их применения в мире оценивается в 72,5 млрд долларов, а к 2030 году, по прогнозам, вырастет еще на 19,5%. По мнению экспертов, к этому моменту две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут производиться с напечатанными комплектующими.

С 2014 года Россия заняла на рынке аддитивных технологий устойчивую позицию и даже приобрела экспортный потенциал. В этой сфере заняты уже более 120 организаций, разработаны собственные технологии и программное обеспечение, налажен выпуск 3D-принтеров, предприятия научились создавать материалы для печати. Появилась возможность внедрять технологию в новые сферы промышленности.

«С конца 2022 года мы наблюдаем значительные изменения: авиакосмическая отрасль сместилась на третье место по общему объему российского рынка аддитивных технологий, а на первые места выходят автомобильная промышленность и производство товаров народного потребления», — подчеркивает Ольга Оспенникова, исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ) и советник президента Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». — Существенный рост наблюдается также в науке и образовании. Происходит планомерное импортозамещение и укрепление технологического суверенитета страны».

В 2022 году средний рост выручки компаний, развивающих аддитивное производство в России, показал взрывные 499%. На этом фоне в отрасли растет спрос на специалистов. Сейчас в ней заняты не более двух тысяч человек – к 2030 году, согласно инновационному сценарию, их число может составить не менее 14 тысяч сотрудников. Особенно нужны высококвалифицированные конструкторы и технологи, обладающие компетенциями программистов.

Профессионалов с таким редким набором навыков пока готовят сами предприятия. Около десяти ведущих технических вузов страны реализуют собственные образовательные программы в области АТ на смежных технических кафедрах, в том числе казанский КНИТУ-КАИ, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — при поддержке Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ).

Недавно на базе Корпоративной Академии ГК «Росатом» появились программы дополнительного профессионального образования — базового и специалитета.

Кроме того, АРАТ работает над тем, чтобы в России появился единый государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению аддитивных технологий. Он позволит объединить лучшие методики и накопленный опыт, а затем – масштабировать их на заведения среднего и высшего образования.

Дефицит квалифицированных кадров – не единственная проблема аддитивной отрасли. Вопросы, которые ей только предстоит решить: отсутствие сертификации самой технологии и используемых в ней материалов, бюджетирование для наращивания объемов производства, импортозамещение, масштабирование успешных отечественных разработок.

К дискуссии на пленарной сессии приглашены глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель Наблюдательного совета «Ассоциации развития аддитивных технологий» и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Дамир Фаттахов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Дарья Кирьянова.

Программа форума посвящена подведению итогов года в области развития и внедрения АТ, успешному опыту использования 3D-печати в атомной промышленности, автомобиле- и машиностроении, строительстве и медицине. О применении 3D-технологий в космической отрасли расскажет космонавт-испытатель Олег Артемьев.

Отдельное внимание будет уделено развитию будущих специалистов по аддитивным технологиям. Во время карьерного марафона студенты смогут пройти собеседование у потенциальных работодателей, познакомиться с историями успеха настоящих профессионалов и выбрать для себя компанию мечты.