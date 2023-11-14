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Пашинян проинформировал Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуcсии [Александра Лукашенко], что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», — говорится в сообщении правительства Армении в Telegram-канале.

Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе белорусской стороны. Во время диалога Пашинян и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 ноября заявил, что в Кремле сожалеют, что Пашинян не сможет принять участие в саммите ОДКБ. Он отметил, что в России понимают, что у Пашиняна могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. По мнению Пескова, подобные встречи — хороший повод для сверки часов.

Пашинян 25 октября заявлял, что Ереван планирует остаться в составе ОДКБ. Он указал на то, что Армения не хочет, чтобы ОДКБ не правильно поняла действия армянского правительства по какому-либо вопросу. По его словам, для этого Еревану необходимо вести последовательную работу, пока не наступит момент подведения каких-либо выводов.

Однако 9 октября источники рассказали «Известиям», что Армения всё еще не представила кандидатуру на должность постоянного представителя республики в ОДКБ. Отмечалось, что Ереван также не предпринимал шагов, направленных на выход из организации.

При этом еще 22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия собирается в дальнейшем продолжить диалог с Арменией по поводу участия в ОДКБ.

В мае 2023 года Пашинян допустил выход страны из ОДКБ. 27 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что у России есть данные о том, что Брюссель и Вашингтон пытаются убедить Ереван выйти из состава ОДКБ.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года. Тогда Пашинян отказался подписывать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения». Он посчитал, что в документе нет четкой оценки событий в Карабахе с политической точки зрения.

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