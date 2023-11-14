В Москве завершили реставрацию храма Покрова Пресвятой Богородицы

Завершена реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, его вновь открыли для посещения. Об этом во вторник, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам чиновника, фасадам храма вернули исторический облик. Здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Мэр отметил, что храм пережил две Отечественные войны и нуждался в реставрации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Реставрация велась два года, за это время специалисты обновили кирпичную кладку и ступени, привели в порядок белокаменный декор, основания столбов и колонн арок. Кроме того, строители перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища. Также была восстановлена уникальная историческая свинцовая гидроизоляция лестниц, гульбищ и кровель, пишет РИАМО. Таким образом удалось не только вернуть былой вид храму, но и продлить срок его эксплуатации, сообщает «Москва 24».

Теперь храм, который является объектом культурного наследия федерального значения и главным украшением Филевского парка, вновь открыт для москвичей и гостей города, отмечает телеканал «360».

В июле заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве определен перечень из 10 храмов — памятников архитектуры, которые будут отреставрированы за счет городской субсидии. Субсидии на реставрацию старинных храмов правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе приведено в порядок 42 памятника архитектуры.