Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
ФАС обсуждает повышение штрафа банкам за нарушение закона «О рекламе»
Политика
Песков заявил об адаптации России к санкциям со стороны Запада
Общество
Осужденный за убийство журналистки Политковской получил помилование
Мир
Глава офиса Зеленского назвал 2024 год решающим в конфликте с Россией
Общество
Специалисты Минздрава РФ осмотрели 98 покинувших Газу россиян
Мир
«Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2»
Общество
Раненных при обстреле Донецка военкоров «Известий» выписали из больницы
Общество
Кравцов заявил о проверке детей мигрантов в школах на уровень знания русского языка

В Москве завершили реставрацию храма Покрова Пресвятой Богородицы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завершена реставрация фасада храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, его вновь открыли для посещения. Об этом во вторник, 14 ноября, в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам чиновника, фасадам храма вернули исторический облик. Здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Мэр отметил, что храм пережил две Отечественные войны и нуждался в реставрации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Реставрация велась два года, за это время специалисты обновили кирпичную кладку и ступени, привели в порядок белокаменный декор, основания столбов и колонн арок. Кроме того, строители перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища. Также была восстановлена уникальная историческая свинцовая гидроизоляция лестниц, гульбищ и кровель, пишет РИАМО. Таким образом удалось не только вернуть былой вид храму, но и продлить срок его эксплуатации, сообщает «Москва 24».

Теперь храм, который является объектом культурного наследия федерального значения и главным украшением Филевского парка, вновь открыт для москвичей и гостей города, отмечает телеканал «360».

В июле заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве определен перечень из 10 храмов — памятников архитектуры, которые будут отреставрированы за счет городской субсидии. Субсидии на реставрацию старинных храмов правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе приведено в порядок 42 памятника архитектуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023