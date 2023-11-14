«Известия» показали работу одной из прифронтовых мастерских

В прифронтовых мастерских военнослужащие российской армии совершенствуют боеприпасы и мины для их использования на беспилотниках, создают роботизированные комплексы. Их работу 14 ноября показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Один из военнослужащих показал, как работают с модернизированными минами.

Вместе с этим отмечается, что в отличие от украинских самодельных взрывных устройств и натовских мин, эти обладают самоликвидатором и через несколько суток при несрабатывании самоликвидируются, более не представляя угрозы для случайных людей.

«Это — мина ПОМ 2, полностью переделанная для применения с беспилотного летательного аппарата. Одно такое устройство позволяет перекрыть хорошую пешеходную тропинку, например подход к позиции с тыла», — отметил корреспондент.

Как следует из опубликованного видео, бойцы штурмового отряда 33-го полка разрабатывают и производят в мастерских новое вооружение и роботизированные комплексы. Среди них, в частности, системы обнаружения и роботизированные платформы, которые могут в том числе вывозить раненых.

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