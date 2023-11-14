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В Москве впервые пройдёт «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+

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Фото: Getty Images/Milos Bjelica
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22 ноября в Москве впервые пройдёт «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+. Культовые фильмы, топовые кинокритики, психологи, зрелищные сцены, любимые герои и увлекательные обсуждения.

Создание хорошего кино – дело тонкое. После одного фильма зритель может надолго погрузиться в мрачные размышления, а после другого почувствует себя счастливым. Причина не только в хорошо рассказанной истории, продуманных образах и поворотах сюжета, но и в психологических уловках, к которым прибегают режиссёры. Невооружённым взглядом все фишки не заметить, а вот подсознание быстро их считает и подаст нужные сигналы в мозг. Поэтому правильно выбранный фильм может легко оказать терапевтический эффект. А «viju ночь эмоций» научит разбираться в режиссерских хитростях и считывать психологические киноприемы.

Гостей вечера ждёт несколько «эмоциональных сетов» – наборов из фрагментов известных фильмов. Каждый из них посвящён определённой эмоции. Радость и грусть, любовь и ненависть, отчаяние и отвага, тоска и любопытство. Вместе с героями зрители за один вечер переживут весь спектр эмоций. После каждого «сета» будет его подробный разбор: кинокритики объяснят технологию создания, а психологи расскажут, как режиссёры манипулируют чувствами человека.

Со зрителями пообщаются топовые эксперты: кинокритик, куратор фестивалей, основатель компании Midnight Егор Москвитин и главный редактор портала «Кино-Театр.Ру», продюсер Жан Просянов. Это люди, которые знают о кино всё и даже больше! Почему некоторые сцены мы хотим пересматривать снова и снова, а другие перематываем и быстро забываем? Как с помощью монтажа заставить зрителя почувствовать дискомфорт? К каким трюкам прибегают известные режиссёры для создания саспенса? Гости «viju ночь эмоций» смогут задать Егору и Жану вопросы о том, как съёмка влияет на восприятие фильма.

Кинокритики осветят техническую сторону киноискусства, а практикующие психологи расскажут о терапевтическом эффекте кино. Так, эксперт в области психосоматики и недирективного гипноза, EMDR-терапевт Максим Коваленко объяснит, зачем нам понимать эмоции окружающих. Зрители узнают, как с помощью кино можно справиться с тревогой, научиться управлять своей жизнью и лучше понимать себя. Также эксперты расскажут, почему важно иногда смотреть фильмы про изгоев и пояснят, почему во взрослой жизни мы продолжаем бояться монстров и одновременно тянемся к фильмам ужасов.

Гостями «viju ночь эмоций» станут также известные российские актёры, блогеры, теле- и радиоведущие, режиссёры и другие.

Сбор гостей – в 19:00, начало показа – в 20:00. Участие бесплатное.

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