Главу компании обвинили в мошенничестве при строительстве ФОКа в Крыму

ФСБ сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Профкосмо». Компания занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса под Симферополем. Ее главу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при сдаче работ и хищении средств.

Уточняется, что в апреле 2021 года ГБУ РК «Спортивная школа № 5» заключило с «Профкосмо» контракт на строительство комплекса на общую сумму 211,5 млн рублей. Его должны были сдать в декабре 2022 года.

На первом этапе работ подрядчик должен был закупить для школы дорогостоящее оборудование. Однако обвиняемый заключил фиктивные договоры с несколькими предприятиями и предоставил документы заказчику. На их основании ему перечислили около 15 млн рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.

Материалы дела направлены в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу. Гендиректору компании грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет ИА «Крыминформ».