Почти 20 крытых остановок появятся в Орле до конца 2023 года

В Орле продолжается благоустройство улицы Комсомольской, в том числе установка остановочных комплексов. Шесть павильонов вдоль улицы уже установили, еще восемь появятся до конца 2023 года.

Как пишет InfoOrel.ru, новый застекленный павильон появился в районе гимназии №19, монтаж еще одного запланирован около ЦУМа. Это связано с запуском движения по Красному мосту.

В конце сентября сообщалось, что в Орле отремонтировали наиболее проблемные участки подъездов к городским кладбищам. Так, специалисты отсыпали асфальтогранулятом дороги вдоль Иоанно-Богословского кладбища. Этот участок был одним из самых проблемных.