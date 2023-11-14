Жители Британии начали отключать холодильники ради экономии

Всё больше семей в Великобритании не могут позволить себе хранить свежие продукты из-за растущих счетов, около 2 млн домохозяйств выключают холодильники или морозильные камеры в целях экономии средств. Об этом 14 ноября пишет газета The Guardian.

«По данным благотворительного фонда Джозефа Раунтри (JRF), почти половина этих домохозяйств заявили, что с мая начали отключать холодильник или морозильник, что доказывает то, что рост стоимости жизни всё еще наносит ущерб семьям с низкими доходами», — говорится в публикации.

Семьи прибегают к этим мерам, так как борются с пугающе растущим кризисом стоимости жизни, добавили авторы.

Ранее в ноябре стало известно, что в Германии из-за роста цен увеличилось число жителей, которые теперь реже моются.

В сентябре норвежское онлайн-издание ABC Nyheter опубликовало результаты исследования, согласно которым экономики Франции, Германии, Великобритании, Италии и Швейцарии начали испытывать большие трудности после введения антироссийских санкций и отказа от дешевых российских энергоносителей.