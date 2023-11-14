В Курганской области остановили ремонт дорог из-за теплой погоды

В Целинном округе Курганской области приостановили ремонт дорог из-за погоды. Их собираются приводить в порядок лишь после наступления холодов, говорится в сообществе муниципального образования соцсети «ВКонтакте».

«Нехарактерная для ноября погода: теплая, с осадками, пока не дает привести грунтовые дороги в порядок. Подрядчик ждет морозной погоды, после чего вновь будет проведено грейдирование», — доложил на аппаратном совещании замглавы по строительству и ЖКХ Виктор Мартынов, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

В конце октября сообщалось, что комплексная застройка охватит часть центра Кургана, ограниченную улицами Красина, Климова, Кирова и набережной. Дома, которые сейчас существуют на данной территории, будут снесены.