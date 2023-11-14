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Политика
Востоковед усомнился в дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
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Востоковед усомнился в дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы

Тарасов: заявление о дезорганизации ХАМАС носит приблизительный характер
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Фото: Global Look Press/Yousef Masoud
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Заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о дезорганизации палестинской группировки ХАМАС носят приблизительный характер. Об этом «Известиям» 14 ноября заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Накануне в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что израильской армией был нанесен значительный ущерб батальонам ХАМАС на севере сектора Газа, вследствие чего палестинская группировка перестала существовать в качестве организованной военной структуры в указанной части анклава.

«Это странное заявление. Это как демонстрация одержанной победы, хотя объективные оценки внешних обозревателей, наблюдателей демонстрируют, что ХАМАС не утратил еще своего военного потенциала, он наносит удары», — сказал Тарасов.

Он добавил, что данные потерь со стороны Израиля, насчитывающие уничтожение нескольких десятков единиц боевой техники, также довольно весомы.

«Это говорит о том, что, да, они перекрыли какие-то коммуникации, какие-то тоннели, но ведь говорить о том, что они контролируют ситуацию, можно только при случае, если вы владеете полной информацией, что собой представляют эти тоннели, а данные такие носят приблизительный характер», — отметил востоковед.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 13 ноября, ЦАХАЛ сообщила, что с начала нового витка напряженности нанесла 4,3 тыс. ударов по сектору Газа. За день до этого стало известно, что в анклаве в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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