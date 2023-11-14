Липецкие власти потратят обслуживание дорожных камер 180 млн рублей

Власти Липецкой области готовы потратить почти 180 млн рублей на обслуживание камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Поиск подрядчика для оказания подобных услуг начало ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». Средства поступят из регионального бюджета.

Подрядчик должен с начала 2024 года и до июня 2025 года проводить техническое обслуживание камер. В следующем году власти переведут 133,4 млн рублей, а в 2025 году — еще 46,2 млн рублей.

ИА «Абирег» уточняет, что в сентябре Дорожное агентство определило подрядчика для установки комплексов. Этим займется компания «Автомобильность» из Тамбовской области. Она должна за 29 млн рублей установить камеры, а потом заниматься их техническим обслуживанием. На работы отведено три месяца.