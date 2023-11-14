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Евросоюз предостерегли от использования замороженных российских активов

РИА Новости: ЕС предостерегли от шагов в отношении замороженных российских активов
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Передача замороженных российских активов может стать ударом по репутации западных стран, а их конфискация способна привести к ряду нежелательных последствий. О них 14 ноября пишут «РИА Новости».

По данным агентства, страны Запада заблокировали порядка $300 млрд российских активов. Из них $180 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, еще значительная часть — в люксембургском депозитарии Clearstream.

Руководство США и европейских стран способно передать эти средства на помощь Украине, на этот шаг уже отыскали некие юридические основания. Однако такое решение весьма рискованное. Так, неправильная передача активов может привести к дестабилизации финансовой системы.

В частности, передача замороженных средств может привести к оттоку капитала и бегству иностранных инвесторов, говорится в материале.

О непредсказуемых последствиях перевода российских активов пишут и западные СМИ. Так, в Financial Times считают, что конфискация заставит другие страны задуматься о выводе своих резервов. Отмечается, что центробанки других стран могут отказаться от активов в евро.

Соединенные Штаты также могут понести репутационные издержки, поскольку страну привыкли воспринимать в качестве гаранта, хранящего в своей юрисдикции активы других стран, лиц и компаний.

Между тем множество стран уже начали сокращать вложения в гособлигации США и репатриировать золото с Запада, а Китай и вовсе отказывается от вложений в недвижимость и производство США, Европы, заключает агентство.

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Ранее, 9 ноября, Bloomberg сообщило об опасениях в Евросоюзе по поводу ускорения использования активов РФ. По данным издания, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии (ЕК), что они «выступают за более постепенный подход».

За день до этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов России за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал 7 ноября. Отмечается, что решение о конфискации средств, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принять президент США, после чего они перейдут в фонд поддержки Украины.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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