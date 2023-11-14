Житель Якутии отдал мошенникам почти 2 млн рублей

В Якутии управляющий магазином лишился 1,9 млн рублей в результате мошенничества. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на данные прокуратуры.

В правоохранительных органах отмечают, что мужчина доверился злоумышленникам, которые предлагали доход от инвестиций. Еще одной жертвой мошенников стал житель Якутска. Общий ущерб от деятельности преступников за сутки превысил 2 млн рублей.

В Сахалинской области 57-летняя женщина отдала мошенникам больше 4 млн рублей. Злоумышленник по телефону убедил потерпевшую, что с ее счета якобы ведется финансирование недружественного государства. Местная жительница оформила кредиты, а также перечислила на посторонние счета личные сбережения.