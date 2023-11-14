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Хоккеист Капризов рассказал о приеме ванн с кровью из рогов оленя

Хоккеист Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, что регулярно для оздоровления принимает пантовые ванны на Алтае, где в воду добавляется кровь из молодых рогов оленей-маралов.

«Я давно их начал принимать. Это полезно для здоровья, просто лучше себя ощущаешь, помогает иммунитету. Не знаю, насколько это правда, но я в это верю, и почему бы это не делать, если это не вредит», — поделился спортсмен в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Он отметил, что принимает такие ванны с семи-восьми лет и не помнит, чтобы когда-либо болел.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В этом сезоне российский форвард провел за команду 15 игр, набрав 15 очков. Его контракт с клубом подписан до 2026 года.

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В апреле Капризов установил рекорд по числу сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди спортсменов, которые забили 40 голов и более. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», кто смог провести два и более сезона в лиге в составе команды с таким результатом.

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