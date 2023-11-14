Как оформить европротокол при ДТП в 2023 году — способы и порядок действий

Европротокол — это процедура самостоятельного оформления ДТП водителями без вызова сотрудников ГИБДД. Она значительно экономит время и позволяет быстро освободить полосу, чтобы не мешать другим участникам движения. О том, в каких случаях можно составить европротокол и как это сделать, читайте в материале «Известий».

В каких случаях оформляют европротокол в 2023 году

Оформить европротокол можно, если авария соответствует нескольким требованиям:

в ней участвовало только два транспортных средства;

у обоих водителей есть ОСАГО, если один из участников иностранный гражданин, у него должна быть Зеленая карта;

повреждения получили только машины, пострадавших, жертв и ущерба другому имуществу (ограждения, фонарные столбы, личные вещи пассажиров и т.д.) не было;

размер ущерба не превышает 100 тыс. рублей, если у участников ДТП есть разногласия, и 400 тыс. рублей, если разногласий нет.

Европротокол оформляется только при условии, что авария подпадает под все перечисленные критерии. При наличии сомнений или несоответствий придется обратиться к сотрудникам ГИБДД.

Образец европротокола в 2023 году

Европротокол оформляется на специальном бланке, который называется «Извещение о дорожно-транспортном происшествии». Получить его можно бесплатно в офисе страховой компании. Образцы бланков также есть в Сети, однако скачивать их следует только из официальных источников, например с сайта Российского союза автостраховщиков (РСА).

Бланк должен состоять из двух листов, дублирующих друг друга, — по одному на каждого водителя. На лицевой стороне первого листа содержатся две колонки, в которые вносится информация об участниках, транспортных средствах и обстоятельствах ДТП. Информация из этой части документа копируется в оба бланка. Затем каждый водитель самостоятельно заполняет оборотную сторону.

Кроме того, допускается оформление европротокола онлайн через специальные приложения, такие как «Госуслуги Авто» или «ДТП Европротокол». Они действуют на всей территории России. Также эта функция есть в мобильных приложениях некоторых банков.

Как оформить европротокол на бумаге в 2023 году

Бумажный бланк европротокола следует заполнять шариковой ручкой, так как гелевые ручки могут размазаться, а карандаш легко стереть. При этом важно писать максимально разборчиво, допускается использование печатных букв.

На лицевой стороне документа необходимо указать следующую информацию:

точный адрес происшествия: город, улицу, номера ближайших домов, название шоссе и километр, если ДТП случилось на трассе;

дату и время аварии с точностью до минуты;

контактные данные свидетелей происшествия (ФИО, адрес, телефон) при наличии;

марку и модель автомобиля, а также его госномер;

данные собственника автомобиля;

данные водителя, который находился за рулем в момент аварии;

название страховой компании, указанное в полисе, номер полиса и срок его действия;

информацию обо всех повреждениях транспортного средства, в том числе незначительных (чем конкретнее формулировка, тем лучше);

обстоятельства аварии, указание на виновника и пострадавшего;

схему ДТП — изображение участка дороги, на котором произошло столкновение, с указанием разметки, знаков, светофоров, расположенных рядом объектов и других ориентиров, а также положения транспортных средств при столкновении.

После того как все пункты на лицевой стороне заполнены, оба водителя должны поставить свои подписи и галочки в графе о наличии или отсутствии разногласий. Если одной из подписей не будет, можно получить отказ в страховой выплате.

На оборотной стороне каждый участник аварии описывает произошедшее со своей точки зрения. При этом не нужно повторно указывать дату и время ДТП, эта информация уже есть на лицевой части документа. Необходимо только перечислить действия водителя и их последствия. Например: «Ехал по улице Цветной, затормозил перед светофором рядом с ТЦ «Солнечный», почувствовал удар сзади. В результате моя машина была повреждена». Отдельно указывается, под чьим управлением находился автомобиль в момент аварии — собственника или третьего лица.

Также на этой стороне бланка есть графа «Примечания», в которой можно сообщить о наличии фотографий аварии, записей с видеорегистратора или камер наблюдения и другой дополнительной информации об инциденте.

Как оформить европротокол через приложение в 2023 году

При оформлении европротокола через приложение данные передаются в единую систему обязательного страхования. Зачастую это занимает меньше времени, чем в случае заполнения бумажных бланков. Кроме того, этот способ дает пострадавшему право на страховую выплату до 400 тыс. рублей, тогда как при традиционном способе оформления можно получить не более 100 тыс. рублей.

Чтобы оформить европротокол через приложение, обоим участникам аварии необходима учетная запись на портале «Госуслуги». Без нее провести процедуру онлайн не получится. При этом нужное приложение может быть установлено на смартфоне только у одного водителя.

После заполнения данных об участниках ДТП и их транспортных средствах водитель, который оформлял извещение, должен показать второму автомобилисту QR-код на своем устройстве. Считав его, второй участник получит копию заполненного извещения, она появится в его личном кабинете на «Госуслугах».

Чтобы загрузить схему аварии, придется нарисовать ее на листке бумаги и сфотографировать через камеру приложения. Также через нее необходимо сфотографировать с нескольких ракурсов положение автомобилей, повреждения и место аварии. Каждую поврежденную деталь нужно зафиксировать на отдельном фото.

Если все данные указаны верно и оба участника ДТП с этим согласны, можно нажимать на кнопку «Подписать». Второй водитель сможет сделать это в личном кабинете на «Госуслугах». Затем необходимо дождаться уведомления о регистрации извещения с номером ДТП. Оно потребуется позже, во время обращения в страховую компанию.

Выплаты по европротоколу в 2023 году

Согласно закону, при оформлении европротокола с помощью бумажного бланка можно получить до 100 тыс. рублей от страховой.

При оформлении онлайн сумма выше — до 400 тыс. рублей. Однако при наличии разногласий между участниками ДТП пострадавший сможет получить только 100 тыс. рублей. Если выплаты не хватило на покрытие ущерба, пострадавшая сторона может через суд потребовать у виновника компенсации.

Что делать при аварии в 2023 году

Порядок действий для водителей при аварии устанавливается правилами дорожного движения. Он одинаков как для виновника ДТП, так и для пострадавшего.

В первую очередь необходимо остановиться и включить аварийную сигнализацию. Рядом с транспортным средством нужно разместить знак аварийной остановки. Если столкновение произошло на территории населенного пункта, знак должен стоять на расстоянии не менее 15 м от автомобиля, в противном случае — не менее 30 м.

Затем нужно выяснить, сколько автомобилей участвовало в аварии и есть ли пострадавшие. Если ДТП затронуло только два транспортных средства и никто не получил травм, можно оформлять европротокол. Во всех остальных случаях придется ждать сотрудников ГИБДД.

После этого следует зафиксировать последствия ДТП на фото или видео. Желательно, чтобы в кадр попало не только положение автомобилей, но и знаки, следы торможения, разметка, окружающая обстановка. На видеозаписи можно сразу проговорить дату, место аварии, примерно описать обстоятельства произошедшего и перечислить видимые повреждения. При этом не следует перемещать какие-либо предметы, относящиеся к ДТП. Если рядом есть свидетели, которые согласны дать показания, необходимо записать их контактные данные.

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