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«Известия» показали работу бригады «Ветераны» по разминированию местности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские бойцы бригады «Ветераны» разминируют местность, уничтожая снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие видеокадры во вторник, 14 ноября, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Противопехотная кассетная мина («Лампочка») раскидывается снарядом артиллерийским 120-миллиметровым в основном. Снаряд на подлете разрывается в воздухе и закидывает сектор. <…> Там есть так называемое оперение на мине: потянул, зацепил, дернул, сдетонировало», — поделился командир инженерного взвода отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) «Ветераны» с позывным Сэнсэй.

Отмечается, что саперы начинают работу только после изучения обстановки. Военнослужащий показал поближе небольшой участок с такими кассетными снарядами рядом с деревом.

«Произвели подрыв данной мины противопехотной. И вот осколочный элемент от нее, достаточно мелкий, пакостный <…> и очень трудноизвлекаемый», — объяснил он.

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Ранее, 13 ноября, «Известия» показали кадры уничтожения ВСУ бригадой «Ветераны», работавшей на 100-миллиметровой противотанковой пушке «Рапира». Расчет оружия подобрался близко к врагу и осуществил удар по наблюдательному и опорному пункту противника. Снаряды поразили цель.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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