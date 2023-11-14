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Более 40 млн рублей выделят на дорожные камеры в Пензенской области

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Власти Пензенской области готовы выделить 43 млн рублей на обеспечение функционирования комплексов фото- и видеофиксации на региональных дорогах. Условия аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает ГБУ «Безопасный регион».

Исполнитель должен обеспечить работу 27 комплексов фиксации нарушений ПДД. Более половины из них будут нестандартными. Срок завершения работ — 23 декабря 2024 года.

От подрядчика требуют обеспечения работоспособности комплексов, выявления фактов нарушения правил на дорогах, передачи информации с комплексов в информационную систему и систему мониторинга, ежедневного обслуживания оборудования и его настройки.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что в регионе уже несколько лет реализуют проект «Безопасный город». Речь идет о системе видеокамер, которые размещены на дорогах, в общественных местах и на многоэтажных домах. Информацию с них собирают в интеграционную систему аппаратно-программного комплекса ГБУ «Безопасный регион».

Ранее сообщалось, что на территории Пензенской области в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 64 км дорог.

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