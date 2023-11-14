Мужчина погиб в ДТП с самодельным транспортом в Приморье

Полиция начала проверку по факту ДТП с участием самодельного транспортного средства в Приморском крае. Водитель получил смертельные травмы.

Авария произошла на территории Надеждинского района. По данным ИА PrimaMedia, 60-летний мужчина не справился с управлением, из-за чего транспортное средство слетело с моста в овраг. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Полиция установила, что транспорт не имел заводской сборки. Кроме того, у мужчины не было водительского удостоверения.

13 ноября прокуратура сообщила о ДТП на трассе Хабаровск – Владивосток на территории Дальнереченского района. Беременная женщина не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в водоем. Автомобилистка погибла.