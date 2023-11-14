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Жительница Сахалина отдала мошенникам около 4 млн рублей

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В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 57-летней женщины. Потерпевшая лишилась больше 4 млн рублей.

10 ноября женщине поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник утверждал, что со счетов сахалинки якобы ведется финансирование недружественного государства. Злоумышленник заявил, что женщине требуется оформить кредит и «погасить» сумму, которую она якобы перевела за границу. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Женщина оформила кредиты на 1,2 и 1,5 млн рублей, средства она перечислила на посторонний счет. Кроме того, потерпевшая сняла со счета все свои сбережения.

В Санкт-Петербурге мошенники связывались с пенсионеркой от имени Центробанка. Они убедили потерпевшую продать квартиру и перечислить средства на посторонний счет вместе со сбережениями. Ущерб составил 7,35 млн рублей.

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