Группы активного долголетия открыли в Самарской области

В Самарской области работают группы активного долголетия, созданные в комплексных центрах социального обслуживания. Это стало возможно благодаря реализации проекта «Старшее поколение», одной из составляющих нацпроекта «Демография».

Группы работают по разным направлениям: физическая активность, трудотерапия, творческая и досуговая занятость. Концепция работы групп содержит такие приоритеты, как здоровье людей старшего поколения, полноценная и достойная жизнь, а также активность и участие в общественной жизни.

По словам директора ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Александра Постникова, которые приводит НИА «Самара», каждый год растет количество проектов по повышению качества жизни пожилых людей, проявляются новые форматы организации досуга и обучения, также развивается серебряное волонтерство. Востребованными являются и социальные технологии, направленные на внедрение системы долговременного ухода и профилактику деменции.

Агентство отмечает, что уже более 6,7 тыс. жителей Самарской области оценили занятия в группах активного долголетия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском районе Самарской области завершили капитальный ремонт участка региональной трассы «Урал» Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».