Самовольные кафе и заправки снесут на трассах Челябинской области

На федеральных трассах Челябинской области все несанкционированные постройки и заправки заменят кафе и местами для отдыха. На оживленных локациях появятся многофункциональные зоны, заявил глава Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Хороший пример работы — это подъезд к Екатеринбургу, где ряд объектов уже ликвидировали. Участок выглядит так, как должен выглядеть. Но это только часть работы: на смену должно прийти что-то современное и безопасное», — приводит слова специалиста ИА «Ура.ру».

Как отметил Муравьев, работа по устранению нелегальных точек общепита вместе с властями региона идет с 2022 года. Сейчас разрабатываются многофункциональные придорожные зоны. Их ключевой особенностью станет наличие не только кафе и заправок, но и зон отдыха, детских и спортивных площадок, а также мест для выгула животных.

В перечне для очистки от незаконных построек сейчас состоит 20 локаций, которые находятся в восьми муниципальных образованиях. Сроки сноса определят после проверки районными администрациями существующих построек, уточнили в Упрдоре.

По словам начальника отдела развития дорсервиса Даниила Борисова, две многофункциональные зоны уже запланированы на участке М-5.

«Есть представители бизнеса, которые готовы выкупить участки или стать инвесторами. В планах также включить в проект террасы, автомастерские и лавки по продаже запчастей», — добавил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Челябинск в декабре 2023 года должен поступить еще 31 трамвайный вагон, произведенный в Усть-Катаве. На сегодняшний день 50 вагонов уже пришли.