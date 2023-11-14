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Ивановские десантники захватили позиции ВСУ на фланге артемовского направления

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Фото: Министерство обороны РФ
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Штурмовая группа Ивановских десантников захватила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западном фланге артемовского направления. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Министерство обороны России в Telegram-канале.

«После удара ствольной артиллерии бойцы Ивановского подразделения «Шторм» приступили к зачистке укреплений ВСУ», — отмечается в публикации.

Ведомство обратило внимание на то, что во время штурма российские военные ликвидировали украинских бойцов и закрепились на позициях.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Ранее, 13 ноября, Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили позиции боевиков ВСУ на артемовском участке. Минобороны уточняет, что удар управляемой ракетой по позициям украинской армии нанесли военнослужащие десантных войск из Костромы. В результате были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка пехоты противника.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о причинах продвижения российской армии под Артемовском и Купянском. Когда в обороне противника появляется брешь, и он не ожидает атак, ВС РФ пользуются этим моментом и изменяют линию боевого соприкосновения, смещая ее на запад, объяснил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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