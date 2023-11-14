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Эксперты оценили планы по двукратному увеличению акциза на жидкости для вейпов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двукратное увеличение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина сделает легальный рынок неконкурентоспособным, считает вице-президент «Опоры России», президент ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Он прокомментировал поправки в Налоговый кодекс, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме.

По оценкам экспертов, в случае их принятия в тень может уйти до 95% рынка.

Руководитель всероссийского движения «Сделано в России» Михаил Садченков в свою очередь отметил, что «предложенное решение влечет за собой целый ряд негативных последствий для чувствительного к вопросам безопасности и неукоснительного соблюдения законности рынка никотинсодержащих изделий».

Садченков написал обращение в комитет Госдумы по налогам и сборам, в котором обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась с принятым постановлением правительства (от 17 октября этого года) об изменениях в правилах взимания утилизационного сбора за импортируемые автомобили.

Тем не менее Максимов признал, что государство приняло целый пакет мер, которые «отрегулировали рынок» никотинсодержащей продукции. В результате, по его словам, был гарантирован прозрачный оборот данных изделий и обеспечен рост налоговых поступлений.

9 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий, в том числе увеличение акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина. Если в 2023 году ставку подняли до 20 рублей за 1 мл жидкости, то, согласно новому документу, в 2024 году она должна увеличиться до 42 рублей, в 2025-м — до 44 рублей, а в 2026-м — до 46 рублей за 1 мл.

По подсчетам экспертов, в среднем, стоимость одноразовых вейпов, в случае принятия законопроекта, вырастет с начала следующего года в два раза; двукратным станет и разрыв в стоимости между контрафактным товаром и устройствами, маркированными системой «Честный знак».

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