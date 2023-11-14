В Екатеринбурге школьника заподозрили в убийстве своей девушки и ее матери

В Екатеринбурге 16-летнего школьника заподозрили в убийстве своей несовершеннолетней девушки и ее матери. Как сообщили во вторник, 14 ноября, в пресс-службе регионального МВД, погибшими оказались женщина 1961 года рождения и девушка 2009 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемый задержан, его допрашивают полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о предъявлении обвинения.

Ранее, 8 октября, в Волгограде 17-летний подросток напал с ножом на троих мужчин и убил одного из них. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»).