Мокрый снег спрогнозировали в Хабаровском крае из-за циклона

Очередной циклон приближается к Хабаровскому краю. В регионе ожидаются сильные осадки с гололедицей в конце недели.

По данным ИА AmurMedia, 17 и 18 ноября выпадет снег и мокрый снег. На дорогах образуется снежный накат. Скорость ветра увеличится до 15-22 м/с. Температура воздуха повысится до 0 градусов, в связи с чем вероятно образование гололедицы.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к ограничению транспортного сообщения и ухудшению видимости на дорогах. Кроме того, из-за налипания снега и сильного ветра вероятен обрыв линий электропередачи с отключением электроэнергии. Жителей Хабаровского края просят воздержаться от длительных поездок, а также походов в леса и к водоемам.

13 ноября на севере Камчатки из-за ухудшения погодных условий закрыли дорогу. На трассе бушевала метель.