Около 100 россиян перешли через КПП «Рафах» и готовятся к вылету в Москву

Около 100 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет и находятся Каире, ожидая рейса в Москву. Об этом 14 ноября сообщило Министерство иностранных дел России.

«Обеспечен выход через КПП «Рафах» (в Египет) еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что обстановка вокруг КПП остается сложной. Вывод иностранных граждан из сектора Газа осуществляется поэтапно из-за продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности погранперехода.

Кроме того, в сообщении подчеркнули, что министерством принимаются все необходимые усилия для помощи соотечественникам.

«Российская сторона признательна египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за оказанное содействие», — добавили в МИД.

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