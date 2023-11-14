Новый очаг АЧС обнаружили в Приморском крае

Карантин ввели в Михайловском районе Приморского края в связи с выявлением очага африканской чумы свиней. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство региона.

Случаи заболевания выявлены на племенной ферме предприятия «Русагро». Специалисты проводят необходимые мероприятия для ликвидации очага. В связи с АЧС на убой отправят больше 38 тыс. свиней.

В мае вирус был обнаружен на других предприятиях компании. Кроме того, в августе очаг АЧС зарегистрировали в пограничном районе Приморья, а в сентябре — в Уссурийске.

В конце октября карантин по АЧС ввели на предприятии в Воронежской области. Мероприятия по ликвидации очага продлятся до 29 января 2024 года.