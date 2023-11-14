Реклама
Прямой эфир
Общество
СК завершил следствие по делу о хищении более 103 млн рублей из ФОМС
Общество
Большинство россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час
Общество
МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Мир
Путин назначил нового посла России в Камеруне
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные
Общество
В Госдуме предложили запретить «наливайкам» продавать алкоголь ночью
Общество
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов
Армия
В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57
Общество
Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320
Мир
WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Член сборной Украины по спортивной рыбалке не стал возвращаться в страну
Общество
Директор Малого театра сообщила об отсутствии изменений в состоянии Соломина
Сюжет:

Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование инцидента с аварийной посадкой самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области продолжается, заявил 14 ноября глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«В настоящее время расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов», — уточнил Ядров.

По его словам, Росавиация тесно взаимодействует с «Уральскими авиалиниями», так, 13 ноября, было проведено соответствующее совместное совещание.

«Завтра будет заседание, и будет проложена работа по вопросам расследованию серьезного авиационного инцидента», — резюмировал глава ведомства.

«Повезло, что нам попался такой пилот»
Как пассажиры пережили экстренную посадку самолета, выполнявшего рейс Сочи – Омск

Самолет совершил аварийную посадку в поле утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023