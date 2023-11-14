Росавиация продолжит расследование инцидента с севшим в поле Airbus A320

Расследование инцидента с аварийной посадкой самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области продолжается, заявил 14 ноября глава Росавиации Дмитрий Ядров на пленарной сессии форума «Транспорт России», трансляция которого велась на сайте мероприятия.

«В настоящее время расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов», — уточнил Ядров.

По его словам, Росавиация тесно взаимодействует с «Уральскими авиалиниями», так, 13 ноября, было проведено соответствующее совместное совещание.

«Завтра будет заседание, и будет проложена работа по вопросам расследованию серьезного авиационного инцидента», — резюмировал глава ведомства.

Самолет совершил аварийную посадку в поле утром 12 сентября. Экипаж самолета Airbus A320, летевшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Судя по записи переговоров пилотов, которая появилась в распоряжении «Известий», один из них сообщил о потере гидравлики, прежде чем зайти на аварийную посадку.

На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа. Пять пассажиров обратились за медпомощью. Двое пострадавших с диагнозом «ушиб» были направлены на рентген.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).