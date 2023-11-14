Детскую площадку разобрали в Димитровграде после проверки прокуроров

В Димитровграде Ульяновской области демонтировали детскую площадку, признанную опасной. Это было сделано по требованию прокуратуры, по результатам проверки исполнения закона в сфере обеспечения безопасности на объектах спортивно-досуговой инфраструктуры.

Так, надзорное ведомство установило, что городские власти не принимали мер к содержанию площадки, расположенной возле дома №57 на Московской улице. Из-за этого возникла угроза жизни и здоровью детей. Все это послужило основание для внесения представления об устранении нарушений, сообщает ulpravda.ru.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Екатеринбурге подросток упал в канализационный колодец с горячей водой. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Выяснилось, что люк с кипятком находился прямо у детской площадки. Территорию площадки месяц назад полностью раскопали, чтобы восстановить теплоснабжение. После ремонта строители просто засыпали всё щебенкой и не уложили асфальт.