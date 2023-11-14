Залужный пожаловался главе КНШ США Брауну на сложную ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном обсудил ситуацию на фронте. Об этом украинский главком заявил в своем Telegram-канале 13 ноября.

По словам Залужного, труднее всего приходится ВСУ на авдеевском, купянском и марьинском направлениях.

«Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений», — заявил главнокомандующий.

Также главком ВСУ обсудил с Брауном планы сторон на зиму.

Также в понедельник сообщалось, что миссия Евросоюза планирует провести обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины. Сообщалось также, что альянс не успеет реализовать свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

Кроме того, 13 ноября депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал, что Залужный рассказывал президенту страны Владимиру Зеленскому о своей идее создать армию солдат-роботов. По его словам, украинский лидер был шокирован таким заявлением.

Перед этим, 11 ноября, министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили по телефону приоритетные направления помощи Киеву и планы на предстоящее заседание контактной группы по военному содействию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.