Профилактическое мероприятие «Перекресток» проведут в Благовещенске

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Перекресток» в Благовещенске и Благовещенском районе Амурской области. Инспекторы проверят соблюдение водителями правил дорожного движения.

По данным Амурской службы новостей, с начала 2023 года 523 автомобилиста привлечены к административной ответственности за то, что не уступили дорогу машине с преимущественным правом проезда. Еще 525 человек проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора. 129 водителей не предоставили преимущество пешеходам или другим участникам движения.

До 16 ноября инспекторы будут уделять особое внимание автомобилистам, которые не соблюдают правила движения на перекрестках. Полицейские намерены пресекать грубые нарушения ПДД.

Отмечается, что с начала 2023 года в Амурской области в авариях погибли 98 человек, в том числе четверо детей.