СК завершил следствие по делу о хищении более 103 млн рублей из ФОМС

Завершено расследование уголовного дела о хищении более 103 млн рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило управление Следственного комитета (СК) по региону.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших начальника управления № 4 ГКУ МО «ЦБМО» (Централизованная бухгалтерия МО) и двух главных специалистов отделения расчетов заработной платы и выплат социального характера медицинских учреждений этого же управления», — сказано в сообщении.

Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также один из главных специалистов обвиняется еще в одном эпизоде мошенничества.

По данным СК, с января 2019 по декабрь 2021 года обвиняемые похитили более 103 млн рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, начисляя деньги на счета доверенных лиц.

«Кроме того, в июле 2020 года одна из обвиняемых ввела начальника управления в заблуждение о возможном прекращении и непроведении дальнейших проверочных мероприятий в отношении ГКУ МО «ЦБМО» со стороны правоохранительных органов, для чего ему необходимо передать ей денежные средства», — уточнило ведомство.

Таким образом, обвиняемая получила 10 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

В ходе расследования вина обвиняемых была подтверждена. Арестовано их имущество на сумму причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 3 ноября, следственное управление СК России по Омской области задержало двух подрядчиков за хищение при строительстве школы в Исилькуле. По данным следствия, они похитили 58,5 млн рублей из перечисленных в качестве аванса 381,5 млн рублей при заключении контракта на строительство учебного учреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).