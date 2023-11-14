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Старинную ткацкую фабрику отреставрируют в Калужской области

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В Калужской области приведут в порядок Ткацкий корпус усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе. Документация на работы по сохранению здания получила одобрение экспертного сообщества.

Как отметил глава регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков, чьи слова приводит газета «Весть», возрождение здания старинной ткацкой фабрики привлечет в Полотняный завод новых отдыхающих.

Цель — воссоздать корпус фабрики в его историческом виде, чтобы он гармонично дополнял музейный комплекс, который сложился на территории объекта культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Калуге отреставрируют объект культурного наследия (ОКН) «Дом Капыриных», построенный в XIX веке. Правообладатель должен провести работы до конца 2024 года.

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