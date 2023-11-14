Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Тульской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-4 в Богородицке Тульской области. По данным МЧС, один человек погиб.

Авария произошла утром 14 ноября. По данным ТСН24, лоб в лоб столкнулись автомобили Kia Spectra и Chery Tiggo. Один из автомобилей опрокинулся в кювет. По предварительной версии, один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Четыре человека получили травмы. По данным МЧС, 11-летний ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 35 ДТП, в которых пострадали три человека.

В Амурской области 13 ноября пассажирский автобус столкнулся со стоящим грузовиком. Травмы получили восемь человек, в том числе двое детей.