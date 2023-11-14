Автомобиль сбил девушку на переходе М-10 в Тверской области

В Калининском районе Тверской области автомобиль сбил девушку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Как сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГАИ, ДТП произошло 13 ноября около 13:30 на 151-м км М-10 «Россия».

Водитель автомобиля марки ГАЗ-2747 двигался по крайней левой полосе. Он не пропустил 21-летнюю девушку, которая пыталась перейти трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. Другие обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что на обочине федеральной трассы М-10 «Россия» нашли тело неизвестного мужчины без признаков жизни. Его обнаружили в Спировском округе на 268-м км автодороги Москва – Петербург. По предположениям медиков, мужчина погиб в ДТП.