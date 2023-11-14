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Глава МИД Латвии предрек Европе миграционный кризис

Глава МИД Латвии Кариньш в беседе с пранкерами: нас не радует помощь Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bernd Elmenthaler
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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали 14 ноября в официальной группе «ВКонтакте» видео с участием министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Разговор велся от имени высокопоставленного африканского чиновника.

В ходе беседы министр предрек Европе новый миграционный кризис. Он заявил, что следует проявлять беспокойство по поводу украинского конфликта, поскольку это приведет к еще большему числу беженцев.

«С беженцами и без того есть проблемы. Во всей Европе проблемы с беженцами изо всех уголков мира», — сказал он.

Кроме того, Кариньш раскрыл подробности июньского саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, лидеры стран Европы и альянса понимали, что конфликт на Украине «будет стоить денег».

«Мы помогали им (Украине. — Ред.) в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, всё, всё. И нас это не радует, но мы не видим выбора», — указал он.

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В октябре в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину. Причем делать это нужно как можно скорее, указал посол на Украине Йеннес де Мол. По его словам, за начало диалога выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

В том же месяце Швейцарский государственный секретариат по миграции разработал концепцию возможного возвращения на родину украинских беженцев. Тем, кто добровольно решит вернуться на Украину, предполагаются поощрительные выплаты.

Канцлер Германии Олаф Шольц 30 сентября заявил, что на внешних границах Европейского союза стоит ввести дополнительный контроль, так как в страну устремляется большой поток беженцев. По его словам, на данный момент в Германии их слишком много, и это «не может продолжаться дальше».

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.

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