Полуторагодовалый ребенок поранил руку бензопилой под Петербургом

В деревне Силино Ленинградской области полуторагодовалый ребенок порезал руку бензопилой. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести с резаной раной четырех пальцев.

Как сообщает телеканал «78», родители пострадавшего самостоятельно обратились в больницу в понедельник, 13 ноября. Подробности случившегося сейчас выясняются.

В начале августа сообщалось, что трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга выжил после того, как выпал из окна на четвертом этаже жилого дома. Прохожие обратили внимание на лежавшего на земле ребенка и незамедлительно вызвали медиков и полицейских. По предварительным данным, мальчик выпал из окна по невнимательности матери.