В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, 13 ноября сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он рассказал, что военнослужащий был ранен в Мариуполе, его лечили в Москве. В госпитале Суханову диагностировали «еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями». Диагноз пациента Развожаев на назвал.

Дата смерти Суханова не уточняется, однако 8 ноября некролог был опубликован на сайте всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». В сообщении отмечалось, что 43-летний военный скончался в госпитале имени Бурденко.

В зоне российской спецоперации военнослужащий находился с 24 февраля 2022 года. Под его командованием 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь и брала под контроль территорию завода «Азовсталь».

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске 25 ноября 1977 года. В 2002 году окончил Дальневосточное высшее командное училище с отличием, был направлен в Севастополь, где и служил. Среди государственных наград военного орден Мужества.