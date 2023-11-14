В Москве разработали оборудование для горно-обогатительной промышленности

Московский производитель запустил в серийное производство устройство для обогащения руды посредством отделения магнитных примесей. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Научно-технический центр «Бакор» активно развивает производственную базу, реализуя концепцию технологического суверенитета. Так, компания запустила серийный выпуск магнитного сепаратора», — отметил он. По словам Овчинского, данное оборудование «особо востребовано в горнообогатительной и горнометаллургической промышленности».

В год компания планирует выпускать не менее 20 таких устройств, инвестиции в проект составили более 10 млн рублей.

Первое устройство поставили на промышленные испытания российскому горно-обогатительному комбинату в Белгородской области. Оборудование позволяет повысить качество продукции и снизить затраты на обработку сырья.

В магнитном сепараторе предусмотрены быстрая очистка форсунок и раздельная система смазки всех подшипников без остановки рабочего процесса, а также электропривод, упрощающий процесс поворота магнитной системы.

Заместитель гендиректора по инновационно-техническому развитию компании Михаил Королев подчеркнул, что важную роль в скорости разработки и освоения новой продукции играют меры поддержки правительства столицы — в частности, льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами.