Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa продемонстрировал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова. Эфир прошел 13 ноября.

Как рассказала девушка, она работала в Сирии для создания связей между Израилем и силами на северо-востоке арабской республики. Цуркова добавила, что работала на израильские и американские спецслужбы.

«После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», — дополнила похищенная.

Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа. Кроме того, по ее мнению, власти страны не предпринимают действия к ее освобождению.

В июле израильское радио КАН сообщило, что Цуркова была похищена в Ираке в марте сторонниками шиитского ополчения из дома в районе Каррада в Багдаде. Журналисты тогда уточнили, что похитители были одеты в официальную форму иракской службы безопасности.

Глава МВД Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир аль-Шаммари, по данным журналистов, отказался комментировать исчезновение Цурковой. По данным израильского издания Ynet, заложница ― докторант кафедры политологии Принстонского университета (США). У россиянки есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.