Ухта и Инта оказались самыми освещенными городами Коми
В Республике Коми самыми освещенными оказались города Ухта и Инта. Они освещены на 100%. Об этом сообщает Комистат.
В республике набережные, проезды и улицы тянутся на 1,3 тыс. км. Из них освещены 973 км, что составляет 75%. В России уровень освещенности составляет 72%. Самые освещенные — Севастополь и города Ненецкого автономного округа.
Москва и Санкт-Петербург — на втором месте по этому показателю (98–99%). Наименее освещены Чечня и Ингушетия. Там наружное освещение установлено лишь на четверти городских улиц, пишет ИА «Комиинформ».
Ранее, 8 ноября, сообщалось о строительстве нового водопровода в Усть-Цилемском районе Республики Коми. Максимальная стоимость контракта оценивается в 7,2 млн рублей, средства выделяются из районного бюджета. Завершить проектирование планируется до конца марта 2024 года.