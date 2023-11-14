Newsweek: Украина одержит победу только при масштабном вмешательстве США

Чтобы Украина победила в конфликте США необходимо нарастить помощь Киеву в разы, рассказал 12 ноября в интервью журналу Newsweek неназванный источник в американском конгрессе.

«Давайте посмотрим правде в глаза, <конфликт> на Украине развивается не очень хорошо. Чтобы Украина закончила в формате, который очевидно является победой, а не тем, что мы все притворяемся, будто это победа, Соединенным Штатам нужно не только придерживаться выбранного курса — нам нужно нарастить его на порядок. К сожалению, я не вижу, чтобы мы это делали», — сказал политик.

По его словам, сейчас неясно, сколько западных партнеров Украины готово к наращиванию помощи киевскому режиму. Конгрессмен добавил, что сложившейся ситуацией «украинцы обеспокоены, республиканцы обеспокоены, демократы обеспокоены».

13 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что финансировать предоставление Украине того, что США считают необходимым, становится сложнее. Причиной тому — отказ палаты представителей конгресса выделять дополнительные средства на эти цели.

Ранее, 10 ноября, подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известиям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи на украинского лидера Владимира Зеленского.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.