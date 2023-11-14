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Дело возбуждено после ДТП с пятью пострадавшими в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на Варшавском шоссе в Москве, в результате которого пострадали пять человек. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Водитель такси столкнулся со стоявшими на светофоре машинами Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось, а Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходный переход. Травмы получили пассажир такси и четыре пешехода.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении ведомства.

По информации правоохранителей, за рулем спровоцировавшего ДТП такси находился мигрант без регистрации.

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